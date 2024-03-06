"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  101897 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  114833 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  109850 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  104732 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  103651 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  104377 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  171360 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  214232 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  162412 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186624 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:57  •  9908 просмотра

Read in English

Зеленский и премьер-министр Греции во время визита стали свидетелями российской ракетной атаки на Одессу

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН

Мы видели этот удар. Вы видите с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Всех деталей не знаю, но знаю, но знаю, что есть жертвы, есть раненые

- сказал Зеленский.

Как сообщает Суспільне, в момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой ущерб понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт",- сказал Мицотакис.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
odessaОдесса
"Ми бачили цей удар": Зеленський прокоментував атаку рф по Одесі, коли там був він та прем'єр Греції
"We saw this attack": Zelensky comments on Russian attack on Odesa when he and Greek PM were there
Новости по теме

"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

Зеленский и премьер-министр Греции во время визита стали свидетелями российской ракетной атаки на Одессу.

Война •   •  9908 просмотра
"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

Литва подозревает, что россия продает зерно с оккупированных украинских территорий через балтийские порты.

Война •   •  11503 просмотра
Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук

По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.

Война •   •  10308 просмотра
россия вынужденно держит свои суда в восточной части Черного моря - Плетенчук

На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.

Общество •   •  9907 просмотра
На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления

Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский

Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.

Война •   •  9970 просмотра
Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский

В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.

Экономика •   •  10006 просмотра
В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев

Американские конгрессмены из обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине ракеты ATACMS, чтобы помочь в обороне от России.

Война •   •  15331 просмотра
Конгрессмены США призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS - Чернев

В ЕС анонсировали уступки для фермеров

На следующей неделе Европейская Комиссия представит новые законодательные предложения, чтобы уменьшить нагрузку на фермеров и сделать существующие требования "зеленого курса" более гибкими.

Новости Мира •   •  12561 просмотра
В ЕС анонсировали уступки для фермеров

"Загружены все шесть реакторов": Котин рассказал, сколько ядерного материала осталось на оккупированной ЗАЭС

Глава "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.

Война •   •  13335 просмотра
"Загружены все шесть реакторов": Котин рассказал, сколько ядерного материала осталось на оккупированной ЗАЭС

После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением

После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением

Война •   •  14484 просмотра
После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением