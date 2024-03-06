"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы видели этот удар. Вы видите с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Всех деталей не знаю, но знаю, но знаю, что есть жертвы, есть раненые - сказал Зеленский.

Как сообщает Суспільне, в момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой ущерб понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт",- сказал Мицотакис.