Правительство Греции планирует потратить более 20 миллиардов евро на укрепление обороноспособности страны до 2037 года. Эти инвестиции являются ответом на российскую агрессию против Украины.
Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
За последние два дня вблизи греческого острова Санторини зафиксировано более 300 землетрясений. Около 9000 местных жителей эвакуировались на материк, власти принимают чрезвычайные меры безопасности.
Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили войны в Украине и вызовы безопасности. Турция получила похвалу за поддержку украинской оборонной промышленности и дипломатические усилия.
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Антонио Коста были выдвинуты на высшие должности в ЕС после согласования между лидерами ЕС, представляющими три основные политические группы блока.
Шесть лидеров ЕС согласились с тем, что Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас должны получить должности руководителей в Европейской комиссии, Европейском совете и внешнеполитической службе соответственно.
Защита портовой инфраструктуры и свободного судоходства является ключом к сохранению мирового экспорта продовольствия из Украины и сдерживания цен на продукты питания, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на Глобальном саммите мира.
Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.
Греция изучает старые и новые запросы Украины на военную помощь, включая ракеты, зенитные системы, истребители и боеприпасы, гарантируя при этом, что это не будет иметь негативного влияния на способность ее собственных вооруженных сил.
Премьер-министр Польши и глава правительства Греции обратились к президенту Европейской комиссии с просьбой создать европейский щит противовоздушной обороны для защиты ЕС от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом усилия, направленные на привлечение широкого круга государств к предстоящему Саммиту мира и подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Грецией.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.
Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.
Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.
Премьер Греции уверен, что российские войска намеренно нанесли ракетный удар по Одессе, чтобы запугать Афины, когда он и президент Украины Владимир Зеленский находились с визитом в городе.
Во время своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом. Стороны обсудили предварительные договоренности и привлечение других стран к Саммиту мира в Швейцарии.
Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.
Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.
Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.
Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами".
Комментируя обстрел Одессы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сказать кто, или что было целью ракетного удара рф.
Российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса, взорвавшись всего в 500 метрах от них.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, став свидетелем ракетного удара россии по Одессе, подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.
В результате российского ракетного обстрела Одессы есть погибшие и раненые, одесский губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.
Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.