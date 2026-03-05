Европейские страны усиливают оборону Кипра после атаки дрона – что пообещали Италия, Испания и Франция и что говорит НАТО

Европейские страны совместно работают над укреплением обороны Кипра после того, как в понедельник британская авиабаза на средиземноморском острове подверглась атаке беспилотника, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Франция прервала развертывание своей ударной авианосной группы в Балтийском море для ответа на иранскую бомбардировочную кампанию, причем французским самолетам уже приписывают сбитие беспилотников для защиты союзников в Персидском заливе, и в четверг источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил CNN, что страна "также будет координировать действия с Италией и Грецией по укреплению обороны на Кипре, который пострадал от атаки беспилотника".

AP отмечает, что Франция, Италия и Греция договорились координировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье.

По словам французского дипломата, три страны будут сотрудничать для обеспечения свободы судоходства в Красном море.

Об этом решении было объявлено в четверг после того, как президент Франции Эммануэль Макрон позвонил премьер-министру Италии Джордже Мелони и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

Отметив, что Суэцкий канал и Красное море находятся под давлением, Макрон заявил ранее на этой неделе, что Франция берет на себя инициативу по созданию коалиции, чтобы объединить необходимые средства, "включая военные", для восстановления и обеспечения безопасности движения транспорта по этим морским путям.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет CNN, подтвердил участие своей страны, заявив: "Мы должны переоценить наши ресурсы в регионе и ответить на просьбы дружественных стран, которые находятся в затруднительном положении".

Также Италия планирует направить помощь по противовоздушной обороне странам Персидского залива в связи с иранскими авиаударами, о чем, как отмечает CNN, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в четверг.

"Как и Великобритания, Франция и Германия, Италия намерена направить помощь странам Персидского залива, в частности в области обороны, и в частности противовоздушной обороны", – сказала Мелони радиостанции RTL 102.5.

"Это не только потому, что это дружественные страны, но и прежде всего потому, что в регионе проживают десятки тысяч итальянцев, и там развернуто около 2000 итальянских военнослужащих – людей, которых мы хотим и должны защищать", – добавила она.

AP также указывает, что в четверг Италия также усилила свои национальные системы противовоздушной обороны и заявила, что направит военно-морскую поддержку Кипру, а также системы противоракетной и противобеспилотной обороны странам Персидского залива, которые подверглись ответным ударам со стороны Ирана.

Соединенные Штаты еще не просили использовать ни одну из американских баз в Италии для логистических или других операций в войне против Тегерана. Но если это произойдет, правительство сообщит парламенту, заявила Мелони.

Франция тем временем разрешила американским небоевым самолетам использовать авиабазу на материковой части Франции с "полной гарантией", что эти самолеты "никоим образом не будут участвовать в операциях США в Иране", только для защиты региональных партнеров, сообщил CNN в четверг представитель Вооруженных сил Франции.

Самолетам небоевой поддержки разрешили использовать авиабазу Истр за пределами Марселя на юге Франции. Представитель добавил, что это "обычная процедура" в рамках НАТО.

Франция не разрешила американским самолетам использовать авиабазы страны в регионе Ближнего Востока.

"Как и другие союзники США в Европе, Франция столкнулась с трудным выбором относительно того, насколько глубоко вмешиваться в конфликт. Президент Эммануэль Макрон заявил, что американо-израильские атаки были "совершены вне рамок международного права", в то же время обвинив Иран в дальнейшей эскалации", - указывает издание.

Испания направляет свой фрегат "Cristóbal Colón" ("Кристобаль Колон") на Кипр в рамках совместного развертывания с французским авианосцем "Charles de Gaulle" ("Шарль де Голль") и кораблями греческого военно-морского флота, говорится в заявлении министерства обороны страны, опубликованном в четверг.

Фрегат "Cristóbal Colón" - "самый технологически продвинутый фрегат Испании", заявило министерство, добавив, что его развертывание демонстрирует "приверженность страны защите ЕС и ее восточной границы".

Как указывает The Telegraph, Испания развернет военный корабль на Кипре более чем за неделю до прибытия британского HMS Dragon. Фрегат "Cristóbal Colón", пишет издание, достигнет острова примерно 10 марта, возможно, более чем за неделю до HMS Dragon. Британский корабль все еще находится в Портсмуте, и представители британского оборонного ведомства, как отмечается, признали, что он может не достичь территории в течение двух недель.

Левое правительство Испании ранее подверглось сильному давлению за отказ разрешить США использовать свои базы против Тегерана. Этот шаг разозлил президента США Дональда Трампа, который пригрозил прекратить всю торговлю со страной в ответ.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг высоко оценил решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану, но отверг любые предположения об участии альянса НАТО в конфликте.

"Мы поддерживаем президента в устранении этой способности", – сказал Рютте, имея в виду военную цель США по уничтожению программы баллистических ракет иранского режима. "Мы должны быть уверены, что Иран, эта республика, больше не сможет представлять смертельную угрозу для своих соседей; для Израиля, Ближнего Востока, для Европы", – добавил он в видеоинтервью.

Выступая на следующий день после того, как Турция заявила, что системы противовоздушной обороны НАТО сбили иранскую ракету, которая летела в направлении ее воздушного пространства, Рютте осудил "серьезный" инцидент, к которому Иран отрицал какую-либо причастность. Он назвал успешный перехват доказательством "подхода на 360 градусов" к защите территории НАТО.

Однако Рютте отверг любую мысль о том, что НАТО активно участвует в конфликте, но подчеркнул, что альянс является важным для эффективности кампании США.

"НАТО само по себе здесь не участвует, - утверждал он, – союзники НАТО оказывают ключевую поддержку… НАТО в этом смысле также является платформой для проекции силы для Соединенных Штатов, потому что без европейских союзников США было бы очень трудно".

Генеральный секретарь защитил свою поддержку Трампа, когда журналист Reuters Эндрю Грей возразил ему, объяснив: "Эти решительные действия, направленные на уничтожение этой способности Ирана… как экспортера терроризма и хаоса… Я думаю, что если президент страны обеспечивает такое лидерство, то это заслуживает определенной похвалы".

Дополнение

В понедельник беспилотник нанес удар по авиабазе ВВС Великобритании Акротири, ключевому узлу для воздушных операций Великобритании на Ближнем Востоке, и считается первой атакой на британскую базу с 1986 года.

