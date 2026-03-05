Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico

В Белом доме заявили, что Испания "согласилась сотрудничать" в вопросах ударов по Ирану. В то же время власти Испании это отрицают, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Испания "согласилась сотрудничать с американскими военными". В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес отверг это утверждение.

Я категорически отрицаю это. Позиция Испании по войне на Ближнем Востоке, нападению на Иран, использованию наших баз не изменилась

На вопрос о заявлении Левитт Альбарес ответил с недоверием:

Она может быть пресс-секретарем Белого дома, но я - министр иностранных дел Испании

Также министр добавил, что Мадрид неуклонно придерживается своего решения не участвовать в "военной операции, которая проводится с нарушением международного права".

Существует соглашение, двустороннее соглашение, и вне рамок этого двустороннего соглашения испанские суверенные базы не будут использоваться. Любая операция должна проводиться в рамках Организации Объединенных Наций