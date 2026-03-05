Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico

$43.720.26
50.830.37
ukenru
4 марта, 20:04 • 16258 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 44232 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 53191 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 59834 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 37244 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 35518 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59448 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81921 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69262 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 70195 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
5.4м/с
68%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стоимость транспортировки американской нефти в Азию выросла до исторического максимума4 марта, 22:34 • 6664 просмотра
Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ4 марта, 23:15 • 7292 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения4 марта, 23:53 • 12793 просмотра
США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений5 марта, 00:14 • 6774 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе04:30 • 26900 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 34457 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 53188 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 59832 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 47298 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 46516 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Каролин Ливитт
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 19006 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 35247 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 39665 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 46851 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 50613 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Представитель Белого дома заявила о согласии Испании на сотрудничество по ударам по Ирану. Министр иностранных дел Испании это категорически опроверг, ссылаясь на международное право.

Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico

В Белом доме заявили, что Испания "согласилась сотрудничать" в вопросах ударов по Ирану. В то же время власти Испании это отрицают, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Испания "согласилась сотрудничать с американскими военными". В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес отверг это утверждение.

Я категорически отрицаю это. Позиция Испании по войне на Ближнем Востоке, нападению на Иран, использованию наших баз не изменилась

- заявил Альбарес в интервью испанской радиосети Cadena Ser.

На вопрос о заявлении Левитт Альбарес ответил с недоверием:

Она может быть пресс-секретарем Белого дома, но я - министр иностранных дел Испании

- заявил он.

Также министр добавил, что Мадрид неуклонно придерживается своего решения не участвовать в "военной операции, которая проводится с нарушением международного права".

Существует соглашение, двустороннее соглашение, и вне рамок этого двустороннего соглашения испанские суверенные базы не будут использоваться. Любая операция должна проводиться в рамках Организации Объединенных Наций

- подчеркнул он, ссылаясь на соглашение 1953 года с США, которое предоставляет Мадриду право голоса относительно использования американских войск, размещенных на его территории.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пребывание американских войск в Иране не входит в планы операции.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Каролин Ливитт
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Испания
Соединённые Штаты
Иран