Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico

$43.720.26
50.830.37
ukenru
4 березня, 20:04 • 16268 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 44250 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 53200 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 59843 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 37247 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 35520 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59450 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81921 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69262 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 70196 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
5.4м/с
68%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму4 березня, 22:34 • 6664 перегляди
Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф4 березня, 23:15 • 7292 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 12793 перегляди
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 6774 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 26900 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 34457 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 53186 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 59830 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 47298 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 46516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Керолайн Левітт
Марк Карні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 19005 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 35246 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 39664 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 46851 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 50613 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Речниця Білого дому заявила про згоду Іспанії на співпрацю щодо ударів по Ірану. Міністр закордонних справ Іспанії це категорично спростував, посилаючись на міжнародне право.

Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico

У Білому домі заявили, що Іспанія "погодилася співпрацювати" у питаннях ударів по Ірану. Водночас влада Іспанії це заперечує, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Речниця Білого дома Керолайн Левітт заявила, що Іспанія "погодилася співпрацювати з американськими військовими". Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Луїс Альбарес відкинув це твердження.

Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, нападу на Іран, використання наших баз не змінилася

- заявив Альбарес в інтерв'ю іспанській радіомережі Cadena Ser.

На запитання про твердження Левітт Альбарес відповів з недовірою:

Вона може бути речником Білого дому, але я - міністр закордонних справ Іспанії

- заявив він.

Також міністр додав, що Мадрид непохитно дотримується свого рішення не брати участь у "військовій операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".

Існує угода, двостороння угода, і поза рамками цієї двосторонньої угоди іспанські суверенні бази не будуть використовуватися. Будь-яка операція повинна проводитися в рамках Організації Об'єднаних Націй

- наголосив він, посилаючись на угоду 1953 року з США, яка надає Мадриду право голосу щодо використання американських військ, розміщених на його території.

Нагадаємо

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Керолайн Левітт
Білий дім
Організація Об'єднаних Націй
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Іран