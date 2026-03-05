Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico
Київ • УНН
Речниця Білого дому заявила про згоду Іспанії на співпрацю щодо ударів по Ірану. Міністр закордонних справ Іспанії це категорично спростував, посилаючись на міжнародне право.
У Білому домі заявили, що Іспанія "погодилася співпрацювати" у питаннях ударів по Ірану. Водночас влада Іспанії це заперечує, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Речниця Білого дома Керолайн Левітт заявила, що Іспанія "погодилася співпрацювати з американськими військовими". Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Луїс Альбарес відкинув це твердження.
Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, нападу на Іран, використання наших баз не змінилася
На запитання про твердження Левітт Альбарес відповів з недовірою:
Вона може бути речником Білого дому, але я - міністр закордонних справ Іспанії
Також міністр додав, що Мадрид непохитно дотримується свого рішення не брати участь у "військовій операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".
Існує угода, двостороння угода, і поза рамками цієї двосторонньої угоди іспанські суверенні бази не будуть використовуватися. Будь-яка операція повинна проводитися в рамках Організації Об'єднаних Націй
Нагадаємо
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції.