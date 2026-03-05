США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 6912 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 16340 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 28185 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 38167 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 26993 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 30358 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 55710 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80167 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67395 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68941 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.8м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США ліквідували іранського командира, що планував вбити Трампа - Гегсет4 березня, 14:55 • 5940 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 13130 перегляди
Ізраїль вперше на F-35 збив над Тегераном літак Ірану російського виробництва, з початку кампанії випустив 5000 снарядівVideo4 березня, 15:41 • 5752 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 21002 перегляди
Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР4 березня, 17:01 • 6764 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 21070 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 28183 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 38165 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 37239 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 36853 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Петер Сіярто
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 13170 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 27594 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 35154 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 42607 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 46466 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Регулюючі органи США видали дозвіл на спорудження комерційного ядерного реактора у Вайомінгу за підтримки Білла Гейтса. Будівництво об'єкта вартістю 4 мільярди доларів розпочнеться незабаром, запуск заплановано на 2030 рік.

США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління

Регулюючі органи Сполучених Штатів видали перший за останні вісім років дозвіл на спорудження комерційного ядерного реактора, який буде побудований у штаті Вайомінг за підтримки засновника Microsoft Білла Гейтса. Про це повідомляє AP,п ише УНН.

Деталі

Проєкт компанії TerraPower передбачає створення унікальної установки з натрієвим охолодженням, що стане першим схваленим комерційним нелегководним реактором у країні за останні чотири десятиліття. Очікується, що будівництво об’єкта вартістю близько 4 мільярдів доларів розпочнеться протягом найближчих тижнів, а повноцінний запуск станції заплановано на 2030 рік.

Технологічні особливості та потужність натрієвого реактора

Нова електростанція поблизу міста Кеммерер використовуватиме рідкий натрій замість традиційної води для охолодження та передачі тепла, що дозволяє працювати при значно вищих температурах і нижчому тиску.

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф10.02.26, 03:41 • 4581 перегляд

Проєктна потужність реактора становить 345 мегават, проте під час пікових навантажень система здатна видавати до 500 мегават енергії завдяки інноваційним системам зберігання тепла.

Такого обсягу генерації достатньо для забезпечення електрикою близько 400 000 приватних будинків, що робить технологію перспективною для стабілізації енергомереж у регіонах із високим споживанням.

Стратегічне значення для енергоємних центрів обробки даних

Білл Гейтс, який є головним інвестором TerraPower, розглядає атомну енергетику наступного покоління як ключовий інструмент для живлення сучасних дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.

Оскільки системи ШІ вимагають колосальних обсягів стабільної електроенергії, малі модульні реактори на натрієвому охолодженні можуть стати екологічною альтернативою вугільним станціям. Президент TerraPower Кріс Левеск підкреслив, що отримання дозволу стало результатом тисяч годин роботи та знаменує початок нової ери в американській ядерній індустрії.

МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак02.03.26, 11:37 • 5990 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Електроенергія
Вайомінг
Білл Гейтс
Сполучені Штати Америки
Microsoft