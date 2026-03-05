США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління
Регулюючі органи США видали дозвіл на спорудження комерційного ядерного реактора у Вайомінгу за підтримки Білла Гейтса. Будівництво об'єкта вартістю 4 мільярди доларів розпочнеться незабаром, запуск заплановано на 2030 рік.
Регулюючі органи Сполучених Штатів видали перший за останні вісім років дозвіл на спорудження комерційного ядерного реактора, який буде побудований у штаті Вайомінг за підтримки засновника Microsoft Білла Гейтса. Про це повідомляє AP,п ише УНН.
Деталі
Проєкт компанії TerraPower передбачає створення унікальної установки з натрієвим охолодженням, що стане першим схваленим комерційним нелегководним реактором у країні за останні чотири десятиліття. Очікується, що будівництво об’єкта вартістю близько 4 мільярдів доларів розпочнеться протягом найближчих тижнів, а повноцінний запуск станції заплановано на 2030 рік.
Технологічні особливості та потужність натрієвого реактора
Нова електростанція поблизу міста Кеммерер використовуватиме рідкий натрій замість традиційної води для охолодження та передачі тепла, що дозволяє працювати при значно вищих температурах і нижчому тиску.
Проєктна потужність реактора становить 345 мегават, проте під час пікових навантажень система здатна видавати до 500 мегават енергії завдяки інноваційним системам зберігання тепла.
Такого обсягу генерації достатньо для забезпечення електрикою близько 400 000 приватних будинків, що робить технологію перспективною для стабілізації енергомереж у регіонах із високим споживанням.
Стратегічне значення для енергоємних центрів обробки даних
Білл Гейтс, який є головним інвестором TerraPower, розглядає атомну енергетику наступного покоління як ключовий інструмент для живлення сучасних дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.
Оскільки системи ШІ вимагають колосальних обсягів стабільної електроенергії, малі модульні реактори на натрієвому охолодженні можуть стати екологічною альтернативою вугільним станціям. Президент TerraPower Кріс Левеск підкреслив, що отримання дозволу стало результатом тисяч годин роботи та знаменує початок нової ери в американській ядерній індустрії.
