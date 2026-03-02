МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що наразі немає жодних ознак пошкодження ключових ядерних установок Ірану внаслідок останніх військових ударів. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Під час спеціальної сесії Ради керуючих у Відні Гроссі підкреслив, що Бушерська АЕС, Тегеранський дослідницький реактор та об'єкти ядерного паливного циклу продовжують функціонувати без видимих руйнувань. Попри відсутність прямого зв’язку з іранськими регуляторами через масштабні перебої в комунікаціях, спричинені конфліктом, агентство здійснює постійний моніторинг ситуації за допомогою доступних технічних засобів.

Труднощі з комунікацією та стабільний радіаційний фон

Рафаель Гроссі повідомив, що Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій МАГАТЕ неодноразово намагався зв'язатися з іранською владою, проте відповіді досі не отримав.

Обмеження в роботі мереж зв'язку в Ірані ускладнюють отримання оперативної інформації безпосередньо з місць дислокації реакторів. Водночас очільник агентства заспокоїв міжнародну спільноту, зазначивши, що у країнах, які межують з Ісламською Республікою, не зафіксовано жодного підвищення рівня радіації вище звичайного природного фону.

