МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак

1 березня, 20:23 • 28269 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 56687 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 54562 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 60413 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 69283 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 72350 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 76200 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79272 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82003 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75951 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 42097 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 39213 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 40797 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 40341 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 18976 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 118425 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 124273 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 105864 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 107018 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 106815 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Німеччина
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 63671 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 61620 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 57376 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 55801 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 68216 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Brent
Фільм

МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відсутність пошкоджень ключових ядерних установок Ірану після військових ударів. Агентство моніторить ситуацію, радіаційний фон у сусідніх країнах залишається нормальним.

МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що наразі немає жодних ознак пошкодження ключових ядерних установок Ірану внаслідок останніх військових ударів. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Під час спеціальної сесії Ради керуючих у Відні Гроссі підкреслив, що Бушерська АЕС, Тегеранський дослідницький реактор та об'єкти ядерного паливного циклу продовжують функціонувати без видимих руйнувань. Попри відсутність прямого зв’язку з іранськими регуляторами через масштабні перебої в комунікаціях, спричинені конфліктом, агентство здійснює постійний моніторинг ситуації за допомогою доступних технічних засобів.

Труднощі з комунікацією та стабільний радіаційний фон

Рафаель Гроссі повідомив, що Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій МАГАТЕ неодноразово намагався зв'язатися з іранською владою, проте відповіді досі не отримав.

Обмеження в роботі мереж зв'язку в Ірані ускладнюють отримання оперативної інформації безпосередньо з місць дислокації реакторів. Водночас очільник агентства заспокоїв міжнародну спільноту, зазначивши, що у країнах, які межують з Ісламською Республікою, не зафіксовано жодного підвищення рівня радіації вище звичайного природного фону.

МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки28.02.26, 21:25 • 13818 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Відень
Іран