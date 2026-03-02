$43.100.11
МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии повреждений ключевых ядерных установок Ирана после военных ударов. Агентство мониторит ситуацию, радиационный фон в соседних странах остается нормальным.

МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на данный момент нет никаких признаков повреждения ключевых ядерных объектов Ирана в результате последних военных ударов. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Во время специальной сессии Совета управляющих в Вене Гросси подчеркнул, что Бушерская АЭС, Тегеранский исследовательский реактор и объекты ядерного топливного цикла продолжают функционировать без видимых разрушений. Несмотря на отсутствие прямой связи с иранскими регуляторами из-за масштабных перебоев в коммуникациях, вызванных конфликтом, агентство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с помощью доступных технических средств.

Трудности с коммуникацией и стабильный радиационный фон

Рафаэль Гросси сообщил, что Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ неоднократно пытался связаться с иранскими властями, однако ответа до сих пор не получил.

Ограничения в работе сетей связи в Иране затрудняют получение оперативной информации непосредственно с мест дислокации реакторов. В то же время глава агентства успокоил международное сообщество, отметив, что в странах, граничащих с Исламской Республикой, не зафиксировано никакого повышения уровня радиации выше обычного природного фона.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности28.02.26, 21:25 • 13818 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Вена
Иран