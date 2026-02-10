США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Єревана підписав стратегічну угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики, що передбачає інвестиції обсягом до 9 мільярдів доларів. Цей крок спрямований на заміну застарілої радянської АЕС "Мецамор" на сучасні американські малі модульні реактори. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підписаний документ, відомий як "Угода 123", створює юридичне підґрунтя для експорту американських ядерних технологій та палива до Вірменії. План передбачає два етапи фінансування: початкові 5 мільярдів доларів на експорт обладнання та додаткові 4 мільярди доларів на довгострокове технічне обслуговування.

Це прокладе шлях для американських та вірменських компаній до укладання угод щодо цивільних ядерних проєктів. Це означає до 5 мільярдів доларів початкового експорту США, а також додаткові 4 мільярди доларів довгострокової підтримки через контракти на паливо та технічне обслуговування - заявив Венс на брифінгу.

Віцепрезидент наголосив, що цей проєкт є вигідним для обох сторін, оскільки він зміцнює енергетичну безпеку США та Вірменії, створюючи при цьому нові робочі місця. Угода фактично відкриває шлях до витіснення російського "росатома", який наразі повністю контролює експлуатацію АЕС "Мецамор" та постачання палива, забезпечуючи близько 40% потреб країни в електроенергії.

Стратегічний розворот Вірменії та регіональний контекст

Уряд прем'єр-міністра Нікола Пашиняна розглядає перехід на західні ядерні технології як стратегічне рішення для забезпечення енергетичного суверенітету. На тлі підписання енергетичних угод сторони також обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема отримання Вірменією партії американських безпілотників. Виступаючи разом із Венсом, Пашинян заявив, що угода відкриє "новий розділ" в енергетичних зв'язках та допоможе впровадити в країні "безпечні та інноваційні" технології.

Ядерна угода є частиною ширшої стратегії Вашингтона щодо посилення впливу на Південному Кавказі та підтримки стабільності в регіоні. Візит віцепрезидента відбувається на тлі просування "Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) - транспортного коридору, що має з'єднати Азербайджан із його ексклавом Нахічевань через вірменську територію. У вівторок Венс продовжить своє турне візитом до Баку для обговорення питань оборони та енергетики з азербайджанським керівництвом.

