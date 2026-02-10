$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 10478 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 11453 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 11860 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12421 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14196 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16224 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27336 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 44009 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42836 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф

Київ • УНН

 • 600 перегляди

США та Вірменія підписали угоду про співпрацю в цивільній ядерній енергетиці на суму до 9 мільярдів доларів. Це замінить застарілу радянську АЕС на американські малі модульні реактори, зменшуючи залежність Вірменії від рф.

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Єревана підписав стратегічну угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики, що передбачає інвестиції обсягом до 9 мільярдів доларів. Цей крок спрямований на заміну застарілої радянської АЕС "Мецамор" на сучасні американські малі модульні реактори. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підписаний документ, відомий як "Угода 123", створює юридичне підґрунтя для експорту американських ядерних технологій та палива до Вірменії. План передбачає два етапи фінансування: початкові 5 мільярдів доларів на експорт обладнання та додаткові 4 мільярди доларів на довгострокове технічне обслуговування.

Це прокладе шлях для американських та вірменських компаній до укладання угод щодо цивільних ядерних проєктів. Це означає до 5 мільярдів доларів початкового експорту США, а також додаткові 4 мільярди доларів довгострокової підтримки через контракти на паливо та технічне обслуговування

- заявив Венс на брифінгу.

Віцепрезидент наголосив, що цей проєкт є вигідним для обох сторін, оскільки він зміцнює енергетичну безпеку США та Вірменії, створюючи при цьому нові робочі місця. Угода фактично відкриває шлях до витіснення російського "росатома", який наразі повністю контролює експлуатацію АЕС "Мецамор" та постачання палива, забезпечуючи близько 40% потреб країни в електроенергії.

Стратегічний розворот Вірменії та регіональний контекст

Уряд прем'єр-міністра Нікола Пашиняна розглядає перехід на західні ядерні технології як стратегічне рішення для забезпечення енергетичного суверенітету. На тлі підписання енергетичних угод сторони також обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема отримання Вірменією партії американських безпілотників. Виступаючи разом із Венсом, Пашинян заявив, що угода відкриє "новий розділ" в енергетичних зв'язках та допоможе впровадити в країні "безпечні та інноваційні" технології.

Літак прем'єра Вірменії не зміг приземлитися в москві через атаку дронів11.12.25, 09:10 • 3781 перегляд

Ядерна угода є частиною ширшої стратегії Вашингтона щодо посилення впливу на Південному Кавказі та підтримки стабільності в регіоні. Візит віцепрезидента відбувається на тлі просування "Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) - транспортного коридору, що має з'єднати Азербайджан із його ексклавом Нахічевань через вірменську територію. У вівторок Венс продовжить своє турне візитом до Баку для обговорення питань оборони та енергетики з азербайджанським керівництвом.

Суд у Баку виніс вироки колишнім лідерам Нагірного Карабаху05.02.26, 13:20 • 4877 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Баку
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Bloomberg
Вірменія
Азербайджан
Сполучені Штати Америки