10 грудня, 21:59 • 13957 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 28597 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 28253 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 30308 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 27395 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25341 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 31490 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 21912 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20968 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 34873 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Літак прем'єра Вірменії не зміг приземлитися в москві через атаку дронів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в москві через атаку дронів, які закрили аеропорти російської столиці. Борт приземлився в санкт-петербурзі після години очікування дозволу на посадку.

Літак прем'єра Вірменії не зміг приземлитися в москві через атаку дронів

Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в москві. Аеропорти російської столиці були закриті через атаку дронів, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

росіяни традиційно звинуватили Україну в запуску дронів. Через це всі аеропорти московського авіавузла не приймали і не відправляли рейси.

Літак Пашиняна майже годину кружляв над тверською областю, чекаючи дозволу на посадку, але так його і не отримав. У підсумку літак вирушив до санкт-петербурга, де приземлився близько першої години ночі в пулково.

Пашинян летів до москви, щоб взяти участь у засіданні міжурядової ради Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Нагадаємо

Минулого тижня чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського.

У понеділок Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Ірландія
Нікол Пашинян
Володимир Зеленський
Україна