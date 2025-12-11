Літак прем'єра Вірменії не зміг приземлитися в москві через атаку дронів
Київ • УНН
Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в москві через атаку дронів, які закрили аеропорти російської столиці. Борт приземлився в санкт-петербурзі після години очікування дозволу на посадку.
Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в москві. Аеропорти російської столиці були закриті через атаку дронів, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
росіяни традиційно звинуватили Україну в запуску дронів. Через це всі аеропорти московського авіавузла не приймали і не відправляли рейси.
Літак Пашиняна майже годину кружляв над тверською областю, чекаючи дозволу на посадку, але так його і не отримав. У підсумку літак вирушив до санкт-петербурга, де приземлився близько першої години ночі в пулково.
Пашинян летів до москви, щоб взяти участь у засіданні міжурядової ради Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).
Нагадаємо
Минулого тижня чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського.
У понеділок Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство.