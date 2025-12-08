Буде слідство: Зеленський про рух дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство, передає УНН.

Деталі

Ірландія дійсно підтвердила історію з дронами. Тут немає, що коментувати. Буде слідство. Дійсно були дрони. Тут питання, як це корелюється зі словами канцлера Мерца про те, що Президенту треба бути обережним - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського. Дрони досягли місця польоту літака через кілька хвилин після його приземлення, і їхнє походження розслідується поліцією.