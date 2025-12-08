$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 4244 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 9920 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 15755 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 18649 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 26040 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 30346 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 29393 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17794 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 30881 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Буде слідство: Зеленський про рух дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про слідство щодо невідомих дронів, які рухалися по траєкторії польоту його літака до Ірландії. Чотири військові дрони порушили заборонену зону поблизу аеропорту Дубліна незабаром після приземлення літака Президента.

Буде слідство: Зеленський про рух дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство, передає УНН.

Деталі

Ірландія дійсно підтвердила історію з дронами. Тут немає, що коментувати. Буде слідство. Дійсно були дрони. Тут питання, як це корелюється зі словами канцлера Мерца про те, що Президенту треба бути обережним

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського. Дрони досягли місця польоту літака через кілька хвилин після його приземлення, і їхнє походження розслідується поліцією.

Павло Башинський

