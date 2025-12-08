Будет следствие: Зеленский о движении дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о следствии в отношении неизвестных дронов, которые двигались по траектории полета его самолета в Ирландию. Четыре военных дрона нарушили запретную зону вблизи аэропорта Дублина вскоре после приземления самолета Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование, передает УНН.
Детали
Ирландия действительно подтвердила историю с дронами. Здесь нечего комментировать. Будет следствие. Действительно были дроны. Здесь вопрос, как это коррелируется со словами канцлера Мерца о том, что Президенту нужно быть осторожным
Напомним
Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.