Будет следствие: Зеленский о движении дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 682 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 4064 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 9750 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 15675 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18590 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25986 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30263 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29323 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17781 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30836 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
88%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 8568 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 6366 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 12618 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 6452 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 6686 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 6748 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30263 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29323 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30836 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 38580 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 6562 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 38580 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55861 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 66096 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66834 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
YouTube
ТикТок
Социальная сеть

Будет следствие: Зеленский о движении дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о следствии в отношении неизвестных дронов, которые двигались по траектории полета его самолета в Ирландию. Четыре военных дрона нарушили запретную зону вблизи аэропорта Дублина вскоре после приземления самолета Президента.

Будет следствие: Зеленский о движении дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование, передает УНН.

Детали

Ирландия действительно подтвердила историю с дронами. Здесь нечего комментировать. Будет следствие. Действительно были дроны. Здесь вопрос, как это коррелируется со словами канцлера Мерца о том, что Президенту нужно быть осторожным

- сказал Зеленский.

Напомним

Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Республика Ирландия