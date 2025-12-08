Будет следствие: Зеленский о движении дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование, передает УНН.

Ирландия действительно подтвердила историю с дронами. Здесь нечего комментировать. Будет следствие. Действительно были дроны. Здесь вопрос, как это коррелируется со словами канцлера Мерца о том, что Президенту нужно быть осторожным