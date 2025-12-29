Відключення світла 29 грудня: ДТЕК опублікувало графіки для двох областей і Києва
Київ • УНН
29 грудня в Україні триватимуть відключення світла внаслідок російських ударів по енергетиці. Обмеження торкнуться Києва, Київської та Дніпропетровської областей, згідно з повідомленням ДТЕК.
У понеділок, 29 грудня, в Україні триватимуть відключення світла через наслідки російських масованих ударів по енергетиці. Зокрема, вони торкнуться Києва, Київської і Дніпропетровської областей, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Ось такими будуть відключення світла у правобережних районах Києва.
Відключення світла у Київській області будуть такими:
А ось так виглядають графіки відключення у Дніпропетровській області:
При цьому графіки можуть змінюватися. У таких випадках користувачів ДТЕК будуть інформувати в Telegram і на сайті компанії.
Нагадаємо
Укренерго повідомило, що 29 грудня у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.