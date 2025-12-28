$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:16 • 32 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 4640 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 11900 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 23876 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 38774 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 37441 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30117 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25821 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21500 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42392 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.8м/с
81%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 7878 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 7102 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 19237 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 9844 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 6038 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 65389 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 117027 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 52220 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 82449 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 68192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Джон Ф. Кеннеді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 11935 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 22325 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 65389 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 24704 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 24104 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ у Самарській області РФ в ніч на 28 грудня, що призвело до пожежі. Також були успішно атаковані місце зберігання катерів у Чорноморському, ремонтний підрозділ в Антрациті, понтонна переправа біля Ніконорівки та склад БпЛА в Макіївці.

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ та низки інших об'єктів російських окупантів, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області рф. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею

- повідомили у Генштабі.

Як зазначається, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Зауважується, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф05.12.25, 13:22 • 3415 переглядiв

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Втрати ворога уточнюються.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області рф - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони продовжать вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 886 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим
Україна