Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ у Самарській області РФ в ніч на 28 грудня, що призвело до пожежі. Також були успішно атаковані місце зберігання катерів у Чорноморському, ремонтний підрозділ в Антрациті, понтонна переправа біля Ніконорівки та склад БпЛА в Макіївці.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ та низки інших об'єктів російських окупантів, пише УНН.
У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області рф. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею
Як зазначається, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Зауважується, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф05.12.25, 13:22 • 3415 переглядiв
Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині
Втрати ворога уточнюються.
Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області рф - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел
"Сили оборони продовжать вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 886 переглядiв