Самолет премьера Армении не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов
Киев • УНН
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов, закрывших аэропорты российской столицы. Борт приземлился в санкт-петербурге после часа ожидания разрешения на посадку.
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в москве. Аэропорты российской столицы были закрыты из-за атаки дронов, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
россияне традиционно обвинили Украину в запуске дронов. Из-за этого все аэропорты московского авиаузла не принимали и не отправляли рейсы.
Самолет Пашиняна почти час кружил над тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так его и не получил. В итоге самолет отправился в санкт-петербург, где приземлился около часа ночи в пулково.
Пашинян летел в москву, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Напомним
На прошлой неделе четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского.
В понедельник Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование.