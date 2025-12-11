Самолет премьера Армении не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов

$42.180.11
49.220.12
ukenru
10 декабря, 21:59 • 13949 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 28573 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 28236 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 30292 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 27382 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 25332 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 31481 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 21910 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20966 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18518 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
100%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 3920 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 11350 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22 • 6270 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 15204 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 11172 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 22975 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 24563 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 30890 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 38597 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44396 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Лавров Сергей Викторович
Василий Ломаченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 14755 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 20311 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 17055 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 24695 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 34721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

Самолет премьера Армении не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов, закрывших аэропорты российской столицы. Борт приземлился в санкт-петербурге после часа ожидания разрешения на посадку.

Самолет премьера Армении не смог приземлиться в москве из-за атаки дронов

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в москве. Аэропорты российской столицы были закрыты из-за атаки дронов, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

россияне традиционно обвинили Украину в запуске дронов. Из-за этого все аэропорты московского авиаузла не принимали и не отправляли рейсы.

Самолет Пашиняна почти час кружил над тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так его и не получил. В итоге самолет отправился в санкт-петербург, где приземлился около часа ночи в пулково.

Пашинян летел в москву, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним

На прошлой неделе четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Республика Ирландия
Никол Пашинян
Владимир Зеленский
Украина