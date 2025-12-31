$42.390.17
15:45 • 2292 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4894 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10948 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 15336 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16752 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15762 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14702 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13755 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15090 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28718 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Пять ключевых модных тенденций 2026 года, среди которых пышность, исторические референции, массивные украшения, прозрачность и легкость, а также обновленные солнцезащитные очки.

Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?

Новый год уже близко, но модные тенденции не стоят на месте. Что нас ожидает в мире моды в 2026 году? УНН расскажет о 5 самых модных трендах будущего сезона 

Пышность

Самый большой тренд, который ворвется в 2026 год - пышность и выразительность. Интересные фасоны, поражающие своей неординарностью, покорят грядущий сезон. Самым большим проявлением тренда станут длинные и объемные юбки. Важно, что объемность должна быть сосредоточена именно внизу, а верх должен быть минималистичным и лаконичным. 

Исторические референции

Новый тренд, который только начал распространяться по сети - переосмысление исторических концепций. Самое большое течение даже получило свое название - piratecore. Крупнейшие фэшн-бренды интегрируют свое видение стиля через пиратский романтизм. Они создают модные шедевры, экспериментируя с формами, тканями и деталями. 

Массивные украшения

Массивные украшения в новом сезоне станут не просто интересным дополнением, а главным акцентом образа. Крупные, неровные, асимметричные украшения будут чрезвычайно актуальны в 2026 году. Экспериментируют не только с формами, но и с материалами, это может быть что угодно от дерева до железа. Самыми популярными станут украшения в природном и готическом стилях. Лучше всего, это то, что их можно сочетать с базовыми вещами.

 

Прозрачность и легкость  

Тренд, который придется на теплый сезон - прозрачные и легкие ткани. Дизайнеры экспериментируют с текстурами и контрастами, сочетание разных цветов полупрозрачных тканей создает настоящий модный тренд. 

Солнцезащитные очки

В 2026 году мода на солнцезащитные очки повернется на 180, ведь в этом году были популярны минималистичные и маленькие очки, а уже в следующем году модными будут большие, массивные и необычные солнцезащитные очки. Несмотря на это, мода на линзы остается - они должны быть затемнены. 

Деним

В 2026 году модным будет оставаться деним: классический, темно-синий, белый и черный. Он будет дополнять своей фактурой другие модные тенденции.

 

Цвета

Cloud Dancer – а в целом белый – был объявлен цветом 2026 года институтом Pantone.

Но дизайнеры, словно вопреки этому решению, создали коллекции, которые сочетают все цвета радуги и их оттенки.

Оранжевый, а лучше даже сказать – желто-оранжевый, небесная лазурь, розовый сахар, лаймовый, светло-серый  - все эти цвета вы можете смело вносить в свой гардероб. В зимнем сезоне актуальность сохраняет шоколадный, темно-фиолетовый и красный. 

 

Александра Месенко

