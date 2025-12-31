Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?

Новый год уже близко, но модные тенденции не стоят на месте. Что нас ожидает в мире моды в 2026 году? УНН расскажет о 5 самых модных трендах будущего сезона

Пышность

Самый большой тренд, который ворвется в 2026 год - пышность и выразительность. Интересные фасоны, поражающие своей неординарностью, покорят грядущий сезон. Самым большим проявлением тренда станут длинные и объемные юбки. Важно, что объемность должна быть сосредоточена именно внизу, а верх должен быть минималистичным и лаконичным.

Исторические референции

Новый тренд, который только начал распространяться по сети - переосмысление исторических концепций. Самое большое течение даже получило свое название - piratecore. Крупнейшие фэшн-бренды интегрируют свое видение стиля через пиратский романтизм. Они создают модные шедевры, экспериментируя с формами, тканями и деталями.

Массивные украшения

Массивные украшения в новом сезоне станут не просто интересным дополнением, а главным акцентом образа. Крупные, неровные, асимметричные украшения будут чрезвычайно актуальны в 2026 году. Экспериментируют не только с формами, но и с материалами, это может быть что угодно от дерева до железа. Самыми популярными станут украшения в природном и готическом стилях. Лучше всего, это то, что их можно сочетать с базовыми вещами.

Прозрачность и легкость

Тренд, который придется на теплый сезон - прозрачные и легкие ткани. Дизайнеры экспериментируют с текстурами и контрастами, сочетание разных цветов полупрозрачных тканей создает настоящий модный тренд.

Солнцезащитные очки

В 2026 году мода на солнцезащитные очки повернется на 180, ведь в этом году были популярны минималистичные и маленькие очки, а уже в следующем году модными будут большие, массивные и необычные солнцезащитные очки. Несмотря на это, мода на линзы остается - они должны быть затемнены.

Деним

В 2026 году модным будет оставаться деним: классический, темно-синий, белый и черный. Он будет дополнять своей фактурой другие модные тенденции.

Цвета

Cloud Dancer – а в целом белый – был объявлен цветом 2026 года институтом Pantone.

Но дизайнеры, словно вопреки этому решению, создали коллекции, которые сочетают все цвета радуги и их оттенки.

Оранжевый, а лучше даже сказать – желто-оранжевый, небесная лазурь, розовый сахар, лаймовый, светло-серый - все эти цвета вы можете смело вносить в свой гардероб. В зимнем сезоне актуальность сохраняет шоколадный, темно-фиолетовый и красный.