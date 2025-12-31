Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно

Сегодня Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" - Румину Велши, Лауру Гарбенчуте-Бакиене, Патрика Фрагмана и Бриса Буюона. Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Продолжаем обновление стратегических предприятий энергетики. Сегодня Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Отбор проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели — ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен

По ее словам, независимыми членами наблюдательного совета будут:

🔹Румина Велши — международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторному надзору. Более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов;

🔹Лаура Гарбенчуте-Бакиене — специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Более 25 лет опыта. Руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС;

🔹Патрик Фрагман — инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company;

🔹Брис Буюон — юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

Новый наблюдательный совет "Энергоатома" должны назначить до конца года, а до тех пор его функции будет выполнять правительство

Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января, отметила премьер.

Параллельно, по словам Свириденко, продолжается обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — в Нафтогазе, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Операторе ГТС, Центрэнерго и других компаниях. Всего – 12 компаний в фокусе внимания.

Уставы и положения всех приводим в соответствие с принципами OECD. Продолжаются государственные аудиты Энергоатома и предприятий оборонной сферы. Их результаты безотлагательно будем передавать правоохранительным органам