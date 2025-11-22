Новый наблюдательный совет "Энергоатома" должны назначить до конца года, а до тех пор его функции будет выполнять правительство

Конкурс и назначение наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" должны состояться до конца этого года. На период проведения конкурса функции наблюдательного совета будет выполнять правительство. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, в результате консультаций с международными партнерами есть договоренность, что для восстановления доверия вокруг НАЭК "Энергоатом" необходимо провести конкурс на наблюдательный совет не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий.

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

Эти рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес Правительства.

Конкурс и назначение должны состояться до конца этого года, и Правительство обеспечивает все необходимые условия для этого. На период проведения конкурса Правительство будет выполнять функции Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" в полном взаимодействии с нашими партнерами с привлечением номинационного комитета к принятию важных решений по управлению компанией - подчеркнула Свириденко.

По словам премьера, "эти изменения являются частью плана действий Правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности в энергетической сфере".

Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома

Напомним

Кабинет министров объявил конкурс кандидатов не только на должности независимых членов наблюдательных советов акционерных обществ НАК "Нафтогаз Украины", но и НАЭК "Энергоатом", причем последний - внеплановый, что произошло после роспуска предыдущего состава на фоне начала расследования дела о коррупционной схеме в энергетике.

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" объемом от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.