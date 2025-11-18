Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 7604 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 20619 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 14625 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54 • 18134 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49 • 22690 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 23941 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 30599 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 24759 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 58750 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 50545 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
78%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеялеPhotoVideo18 ноября, 07:46 • 21680 просмотра
Энергия на зиму: Украина получила 100 млн кубометров газа по новому морскому маршруту из США18 ноября, 08:57 • 20516 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 25243 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 22502 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 9226 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 9972 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
14:10 • 20619 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 84392 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 114744 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 105887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Елена Соседка
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 22795 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 25533 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 34231 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 42951 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 40367 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Сериал
Dassault Rafale

Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома. Это часть комплексных мер по обновлению менеджмента всей энергетической системы Украины.

Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома

Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур, на первом этапе — в наблюдательный совет Энергоатома. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза.

Детали

По словам премьер-министра, послы государств-членов Европейского Союза были проинформированы о новых шагах Правительства по очистке и повышению эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере. Обсудили ситуацию в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров.

Мы призвали партнеров присоединиться к процессу и предоставить предложения кандидатур, на первом этапе — в наблюдательный совет Энергоатома. Следующий этап — аудит и обновление наблюдательных советов государственных предприятий в сфере энергетики. Мы также рассмотрим предложение по привлечению к этому процессу международных аудиторов

- сообщила Свириденко.

В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2706 просмотров

По ее словам, это не точечный подход, а комплекс мер по обновлению менеджмента всей системы — Нафтогаза, Укргидроэнерго, "Оператора ГТС Украины", Центрэнерго и Укрэнерго.

Кроме того, во время встречи обсудили бюджетные потребности Украины на 2026 год. Поблагодарила представителей стран ЕС за последовательную поддержку Украины.

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома18.11.25, 14:07 • 2022 просмотра

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Государственный бюджет
Энергетика
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Centrenergo
Укргидроэнерго
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Нафтогаз
Укрэнерго
Европейский Союз
Киев