Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур в наблюдательный совет Энергоатома

Украина призвала партнеров из ЕС предоставить предложения кандидатур, на первом этапе — в наблюдательный совет Энергоатома. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза.

По словам премьер-министра, послы государств-членов Европейского Союза были проинформированы о новых шагах Правительства по очистке и повышению эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере. Обсудили ситуацию в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров.

Мы призвали партнеров присоединиться к процессу и предоставить предложения кандидатур, на первом этапе — в наблюдательный совет Энергоатома. Следующий этап — аудит и обновление наблюдательных советов государственных предприятий в сфере энергетики. Мы также рассмотрим предложение по привлечению к этому процессу международных аудиторов - сообщила Свириденко.

В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко

По ее словам, это не точечный подход, а комплекс мер по обновлению менеджмента всей системы — Нафтогаза, Укргидроэнерго, "Оператора ГТС Украины", Центрэнерго и Укрэнерго.

Кроме того, во время встречи обсудили бюджетные потребности Украины на 2026 год. Поблагодарила представителей стран ЕС за последовательную поддержку Украины.

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.