В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко

Эксклюзив
14:33 • 5618 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11522 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13172 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16243 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17907 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40148 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24880 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19178 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21494 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16504 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40138 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76831 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71099 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127860 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106068 просмотра
В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В энергетическом секторе Украины правительство инициировало масштабный аудит. По словам премьера Юлии Свириденко, первым под проверки попал "Энергоатом".

В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко

Правительство начало комплексный государственный аудит ключевых предприятий энергетического сектора, а первоочередной проверкой стала деятельность НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, подчеркнув, что аудит уже идет и является "основным приоритетом" правительства. Об этом пишет УНН.

Подробности

Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023–2025 годы 

– написала в ТГ Свириденко.

ч. ГБР открыло два производства после спецоперации "Мидас": в центре внимания отдельные сотрудники Бюро

По ее словам, правительство ожидает первых промежуточных выводов уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.

Параллельно правительство готовит старт проверок и на других энергетических предприятиях, в частности – ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго" и АО "Укргаздобыча".

ч. Зеленский: мер по очищению Украины от коррупции - недостаточно

Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий 

– подчеркнула премьер. 

ч. Правительство утвердило план обновления наблюдательных советов госкомпаний энергосектора - Свириденко

Степан Гафтко

