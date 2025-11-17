В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко

Правительство начало комплексный государственный аудит ключевых предприятий энергетического сектора, а первоочередной проверкой стала деятельность НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, подчеркнув, что аудит уже идет и является "основным приоритетом" правительства. Об этом пишет УНН.

Подробности

Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023–2025 годы

– написала в ТГ Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает первых промежуточных выводов уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.

Параллельно правительство готовит старт проверок и на других энергетических предприятиях, в частности – ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго" и АО "Укргаздобыча".

Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий

– подчеркнула премьер.

