В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко
Київ • УНН
В енергетичному секторі України уряд ініціював масштабний аудит. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, першим під перевірки потрапив "Енергоатом".
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, наголосивши, що аудит ужеується та є "основним пріоритетом" уряду. Про це пише УНН.
Деталі
Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки
За її словами, уряд очікує перших проміжних висновків уже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.
Паралельно уряд готує старт перевірок і на інших енергетичних підприємствах, зокрема – ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго" та АТ "Укргазвидобування".
Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств
