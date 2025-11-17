Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заходів для очищення України від корупції - недостатньо. Про це Глава держави заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи достатньо вже заходів здійснено для очищення системи управління від корупції, Зеленський сказав: "Ні, недостатньо".

"Будемо продовжувати відповідні дії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

На засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.