Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заходів для очищення України від корупції недостатньо. Він наголосив, що відповідні дії будуть продовжуватися.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи достатньо вже заходів здійснено для очищення системи управління від корупції, Зеленський сказав: "Ні, недостатньо".
"Будемо продовжувати відповідні дії", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.
На засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.