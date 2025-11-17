Уряд затвердив план оновлення наглядових рад держкомпаній енергосектору - Свириденко

На засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Ключове завдання - формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

1. НАЕК "Енергоатом" — формування нового складу наглядової ради.

2. НАК "Нафтогаз" — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").

3. "Укргідроенерго" — призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.

4. Оператор ГТС України — оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.

5. НЕК "Укренерго" — оновлення представника держави у наглядовій раді.

6. ПАТ "Центренерго", ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад.

7. "Гарантований покупець" — перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.

8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.

Першочергове завдання цього тижня - затвердити нову наглядову раду "Енергоатому" - додала Свириденко.

Нагадаємо

Раніше до Верховної Ради подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та постанову про звільнення з посади нинішнього міністра енергетики Світлани Гринчук.

Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку.

У ВР повідомили, що найближчим часом будуть розглянуті питання звільнення Світлани Гринчук і Германа Галущенка з посад міністрів енергетики і юстиції, відповідно.

Кадрові рішення і звіти партнерам: Зеленський обговорив зі Свириденко аудити ДП і перестановки в уряді на тлі корупційної справи в енергетиці