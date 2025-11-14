Кадрові рішення і звіти партнерам: Зеленський обговорив зі Свириденко аудити ДП і перестановки в уряді на тлі корупційної справи в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський обговорив кадрові зміни в уряді з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко після оголошення про початок розслідування масштабної корупційної справи в енергетиці, про що повідомив у соцмережах 14 листопада, пише УНН.

Нарада з Премʼєр-міністром України. (...) Говорили й про кадрові зміни в уряді - Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції - вказав Зеленський.

Деталі

З його слів, Премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. "І ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення. Доручив також оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень, - вказав Президент. - Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована".

Але, з його слів, передусім у фокусі уваги – ситуація з відновленням в областях після російських ударів.

"Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього", - повідомив Глава держави.

Юлія Свириденко, з його слів, доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад - "фінансування забезпечуємо".

"Уже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Раніше до Верховної Ради подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та постанову про звільнення з посади нинішнього міністра енергетики Світлани Гринчук.

Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку.

У ВР повідомили, що найближчим часом будуть розглянуті питання звільнення Світлани Гринчук і Германа Галущенка з посад міністрів енергетики і юстиції, відповідно.