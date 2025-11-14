$42.060.03
Эксклюзив
09:52 • 19694 просмотра
Графики отключений электроэнергии
Кадровые решения и отчеты партнерам: Зеленский обсудил со Свириденко аудиты ГП и перестановки в правительстве на фоне коррупционного дела в энергетике

Киев • УНН

 1196 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые изменения в правительстве с Премьер-министром Юлией Свириденко. Это произошло после объявления расследования масштабного коррупционного дела в энергетике, о чем Зеленский сообщил в соцсетях 14 ноября.

Кадровые решения и отчеты партнерам: Зеленский обсудил со Свириденко аудиты ГП и перестановки в правительстве на фоне коррупционного дела в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые изменения в правительстве с Премьер-министром Юлией Свириденко после объявления о начале расследования масштабного коррупционного дела в энергетике, о чем сообщил в соцсетях 14 ноября, пишет УНН.

Совещание с Премьер-министром Украины. (...) Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции

- указал Зеленский.

Детали

По его словам, Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях. "И мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения. Поручил также оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решениях, - указал Президент. - Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано".

Но, по его словам, прежде всего в фокусе внимания – ситуация с восстановлением в областях после российских ударов.

"Всюду, где это нужно, почти в круглосуточном режиме работают ремонтные бригады, привлечены необходимые ресурсы. Резерв оборудования увеличиваем, и постоянно идет работа с партнерами по этому поводу", - сообщил Глава государства.

Юлия Свириденко, по его словам, доложила и о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных общин - "финансирование обеспечиваем".

"Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей – чиновники представят публично все детали. В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предусматриваем не меньший объем", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Ранее в Верховную Раду подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и постановление об увольнении с должности нынешнего министра энергетики Светланы Гринчук.

Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении11.11.25, 14:14 • 2963 просмотра

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке.

В ВР сообщили, что в ближайшее время будут рассмотрены вопросы увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции, соответственно.

Юлия Шрамко

