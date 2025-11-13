$42.040.02
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питання

Київ • УНН

 • 22941 перегляди

Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що найближчим часом розглянуть питання звільнення Світлани Гринчук та Германа Галущенка з посад міністрів енергетики та юстиції. Комітет енергетики розгляне звільнення Гринчук 14 листопада о 14:00, а Комітет правової політики розгляне звільнення Галущенка наступного тижня.

Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питання

Найближчим часом будуть розглянуті питання звільнення Світлани Гринчук і Германа Галущенка з посад міністрів енергетики і юстиції, відповідно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк в Telegram, передає УНН.

Деталі

Комітет енергетики розгляне питання звільнення Гринчук з посади Міністра енергетики у пʼятницю, 14 листопада, о 14:00. Комітет правової політики скоріш за все розгляне звільнення Галущенко з посади Міністра юстиції на наступному вже тижні, написав Желєзняк.

Нагадаємо

Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.

Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики.

Євген Устименко

Політика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України