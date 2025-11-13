Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 15755 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 18287 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 23625 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 27515 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 29437 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25437 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21098 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55107 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78735 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 72163 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 15181 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 13226 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 13337 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 4416 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 16085 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 15757 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 16254 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 13365 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 89675 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Урсула фон дер Ляйен
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожская область
Херсонская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46406 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 46778 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37169 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 75903 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 75754 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Грибы
Золото

Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Комитет энергетики рассмотрит увольнение Гринчук 14 ноября в 14:00, а Комитет правовой политики рассмотрит увольнение Галущенко на следующей неделе.

Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса

В ближайшее время будут рассмотрены вопросы увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции, соответственно. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Подробности

Комитет энергетики рассмотрит вопрос увольнения Гринчук с должности Министра энергетики в пятницу, 14 ноября, в 14:00. Комитет правовой политики, скорее всего, рассмотрит увольнение Галущенко с должности Министра юстиции на следующей неделе, написал Железняк.

Напомним

Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.

Евгений Устименко

Политика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины