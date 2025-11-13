Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Комитет энергетики рассмотрит увольнение Гринчук 14 ноября в 14:00, а Комитет правовой политики рассмотрит увольнение Галущенко на следующей неделе.
Подробности
Комитет энергетики рассмотрит вопрос увольнения Гринчук с должности Министра энергетики в пятницу, 14 ноября, в 14:00. Комитет правовой политики, скорее всего, рассмотрит увольнение Галущенко с должности Министра юстиции на следующей неделе, написал Железняк.
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.