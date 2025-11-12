Міністр енергетики Гринчук подала у відставку

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20699 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50429 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46981 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50301 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48141 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44127 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60055 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62885 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82371 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132032 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50938 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69752 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45957 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65166 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13462 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23304 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22579 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61822 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62035 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Міністр енергетики Гринчук подала у відставку

Київ • УНН

 • 50438 перегляди

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Міністр енергетики Гринчук подала у відставку

Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку, про що повідомила 12 листопада у Facebook, пише УНН.

Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста

- написала Гринчук.

За її словами, "у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", - вказала вона.

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - додала Гринчук.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.

Гринчук заявляла, що не реагуватиме на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення, оскільки не розуміє претензій. Міністерка наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада відреагував на справу, заявивши, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки.

Довідково

Світлана Гринчук - народилася 11 листопада 1985 року в місті Чернівці.

У 2019 році стала радницею Прем'єр-міністра України з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату на громадських засадах. У 2020 році займала аналогічну посаду радниці в Міністерстві фінансів України.

У 2022 році стала заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідальною за європейську інтеграцію міністерства. Формувала та реалізовувала політику з питань європейської інтеграції, дотримання й організації виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, в частині компетенції Міндовкілля. Займалась розробленням та здійсненням заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У вересні 2023 року обійняла посаду заступника міністра енергетики України, де координувала роботу із розроблення загальнодержавних та регіональних стратегій, державних цільових програм, планів розвитку у сфері енергетики та посаду директора Офісу підтримки реформ при міністерстві енергетики, де здійснювала реалізацію політики щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС, декарбонізації енергетики та розвитку ВДЕ, корпоративного управління, енергетичної безпеки.

5 вересня 2024 року призначена міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

17 липня 2025 року призначена на посаду міністра енергетики України.

Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17.07.25, 15:17 • 48286 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Світлана Гринчук
Володимир Зеленський