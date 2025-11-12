Міністр енергетики Гринчук подала у відставку

Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку, про що повідомила 12 листопада у Facebook, пише УНН.

Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста