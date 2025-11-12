Міністр енергетики Гринчук подала у відставку
Київ • УНН
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку, про що повідомила 12 листопада у Facebook, пише УНН.
Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста
За її словами, "у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства". "Таких фактів не може існувати в принципі", - вказала вона.
"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - додала Гринчук.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
Гринчук заявляла, що не реагуватиме на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення, оскільки не розуміє претензій. Міністерка наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки.
Президент України Володимир Зеленський 12 листопада відреагував на справу, заявивши, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки.
Довідково
Світлана Гринчук - народилася 11 листопада 1985 року в місті Чернівці.
У 2019 році стала радницею Прем'єр-міністра України з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату на громадських засадах. У 2020 році займала аналогічну посаду радниці в Міністерстві фінансів України.
У 2022 році стала заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідальною за європейську інтеграцію міністерства. Формувала та реалізовувала політику з питань європейської інтеграції, дотримання й організації виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, в частині компетенції Міндовкілля. Займалась розробленням та здійсненням заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У вересні 2023 року обійняла посаду заступника міністра енергетики України, де координувала роботу із розроблення загальнодержавних та регіональних стратегій, державних цільових програм, планів розвитку у сфері енергетики та посаду директора Офісу підтримки реформ при міністерстві енергетики, де здійснювала реалізацію політики щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС, декарбонізації енергетики та розвитку ВДЕ, корпоративного управління, енергетичної безпеки.
5 вересня 2024 року призначена міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
17 липня 2025 року призначена на посаду міністра енергетики України.
