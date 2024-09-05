Світлана Гринчук призначена новим главою Міндовкілля
Київ • УНН
Верховна Рада призначила Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. За її призначення проголосували 246 народних депутатів.
Верховна Рада призначила Світлану Гринчук на пост глави міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає кореспондент УНН.
"За" призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів проголосувало 246 нардепів.
Нагадаємо
З 5 вересня 2023 року вона обійняла посаду заступниці міністра енергетики Германа Галущенка та керувала Офісом підтримки реформ при відомстві.
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