Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды
Киев • УНН
Верховная Рада назначила Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. За ее назначение проголосовали 246 народных депутатов.
Верховная Рада назначила Светлану Гринчук на пост главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает корреспондент УНН.
"За" назначение Светланы Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов проголосовало 246 нардепов.
Напомним
С 5 сентября 2023 года она заняла должность заместителя министра энергетики Германа Галущенко и руководила Офисом поддержки реформ при ведомстве.
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