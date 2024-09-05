ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

Верховная Рада назначила Алексея Кулебу на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий Украины, передает корреспондент УНН.

Назначение Алексея Кулебы на должность министра министерства развития громад, территорий и инфраструктуры поддержали 240 нардепов.

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До этого чиновник два года работал в Киевской облгосадминистрации, и по году - на должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий и директора Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.

Напомним

Алексей Кулеба возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.