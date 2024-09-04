МЗС очолить Сибіга, Мінстратпром - Сметанін, а Верещук і Камишін - підуть в ОП: які кадрові ротації погодили Зеленський та "слуги народу"
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" провела засідання за участю Президента Зеленського. Обговорено кадрові ротації в уряді, зокрема призначення нових міністрів та створення нового міністерства.
Фракція "Слуги народу" провела засідання, до якого долучився й Президент України Володимир Зеленський. Як повідомив голова фракції Давид Арахамія, напрацьовано загальну картину кадрових ротацій для посилення держави, передає УНН.
"Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував. На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це", - повідомив Арахамія.
За його словами, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:
МЗС - Андрій Сибіга.
Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.
Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції - Ольга Стефанішина.
Мінвет – Наталія Калмикова.
Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
Мінагро - Віталій Коваль.
Мінмолоді - Матвій Бідний.
Мінекології – Світлана Гринчук.
Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП.
"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - додав Арахамія.
Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців 04.09.24, 18:41 • 121023 перегляди
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовірно, візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу". За словами депутата Олексія Гончаренка, очікується "розбір польотів".
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду, а також засідання фракції, де мають обговорити кадрові питання.
"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра (4 вересня - ред.) нас чекає день звільнень, а післязавтра (5 вересня - ред.) день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.
Щоправда про участь на засіданні Президента він не повідомляв.
Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.
ВР сьогодні розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби та Ірини Верещук.
Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.