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Рада не захотіла розглядати питання звільнення очільника МЗС Кулеби та пішла на перерву

Рада не захотіла розглядати питання звільнення очільника МЗС Кулеби та пішла на перерву

Київ • УНН

 • 24643 перегляди

Верховна Рада не розглянула питання звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ і пішла на перерву. Кулеба раніше подав заяву про відставку, але поки залишається на посаді.

Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника Міністерства закордонних справ та відправилася на перерву. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

"На Кулебі щось пішло не так…. Зупинили розгляд і оголосили перерву…. Проти виступили Слуги, які розуміли що вона провалиться. Поки Дмитро Кулеба залишається на посаді міністра закордонних справ", - повідомив Железняк.

Доповнення

Сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

Як стверджують нардепи, ймовірно, новим очільником МЗС стане перший заступник Кулеби Андрій Сибіга, або заступник керівника Офісу президента Микола Точицький.

Павло Башинський

Павло Башинський

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