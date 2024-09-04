Голова МЗС Кулеба подав заяву про відставку
Київ • УНН
Голова Верховної Ради повідомив про надходження заяви про відставку від міністра закордонних справ Кулеби. Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань парламенту, пише УНН.
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"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада розгляне питання звільнення кількох міністрів. Джерела підтверджували, що 4 вересня дійсно на порядку денному стоїть розгляд питання з призначення нових членів Кабміну.