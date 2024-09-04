Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента, пишет УНН.

Детали

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения нескольких министров. Источники подтверждали, что 4 сентября действительно на повестке дня стоит рассмотрение вопроса по назначению новых членов Кабмина.