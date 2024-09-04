Рада не захотела рассматривать вопрос увольнения главы МИД Кулебы и ушла на перерыв

Верховная Рада не стала рассматривать проект постановления об увольнении Дмитрия Кулебы с должности главы Министерства иностранных дел и отправилась на перерыв. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

«На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили рассмотрение и объявили перерыв.... Против выступили Слуги, которые понимали что она провалится. Пока Дмитрий Кулеба остается на должности министра иностранных дел», - сообщил Железняк.

Дополнение

Сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Как утверждают нардепы, вероятно, новым главой МИД станет первый заместитель Кулебы Андрей Сибига, или заместитель руководителя Офиса президента Николай Точицкий.