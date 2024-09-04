МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Фракция "Слуги народа" провела заседание, к которому присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил председатель фракции Давид Арахамия, наработана общая картина кадровых ротаций для усиления государства, передает УНН.

"Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировал. На повестке дня - кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился Президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - сообщил Арахамия.

По его словам, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

МИД - Андрей Сибига.

Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.

Минвет - Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

Минагро - Виталий Коваль.

Минмолодежи - Матвей Бидный.

Минэкологии - Светлана Гринчук.

Минстратпром - Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры.

Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

"Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - добавил Арахамия.

Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців

Добавим

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, примет участие в заседании фракции "Слуга народа". По словам депутата Алексея Гончаренко, ожидается "разбор полетов".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра (4 сентября - ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября - ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

Правда об участии на заседании Президента он не сообщал.

Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР сегодня рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.