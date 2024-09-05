ВР призначила Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій
Київ • УНН
Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду Віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад і територій. Призначення підтримали 240 народних депутатів.
Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду Віце-прем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України, передає кореспондент УНН.
Призначення Олексія Кулеби на посаду міністра міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури підтримали 240 нардепів.
Додатково
До цього чиновник два роки працював в Київській облдержадміністрації, і по року — на посаді першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень та директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міськради.
Нагадаємо
Олексій Кулеба очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.