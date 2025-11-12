Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке, о чем сообщила 12 ноября в Facebook, пишет УНН.

Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста