Министр энергетики Гринчук подала в отставку
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке, о чем сообщила 12 ноября в Facebook, пишет УНН.
Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста
По ее словам, "в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства". "Таких фактов не может существовать в принципе", - указала она.
"Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", - добавила Гринчук.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.
Гринчук заявляла, что не будет реагировать на зарегистрированное в парламенте постановление о ее увольнении, поскольку не понимает претензий. Министр подчеркнула, что продолжает выполнять свои обязанности.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября отреагировал на дело, заявив, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за потери доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки.
Светлана Гринчук - родилась 11 ноября 1985 года в городе Черновцы.
В 2019 году стала советником Премьер-министра Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата на общественных началах. В 2020 году занимала аналогичную должность советника в Министерстве финансов Украины.
В 2022 году стала заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. Формировала и реализовывала политику по вопросам европейской интеграции, соблюдения и организации выполнения обязательств, взятых Украиной по международным договорам, в части компетенции Минприроды. Занималась разработкой и осуществлением мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В сентябре 2023 года заняла должность заместителя министра энергетики Украины, где координировала работу по разработке общегосударственных и региональных стратегий, государственных целевых программ, планов развития в сфере энергетики и должность директора Офиса поддержки реформ при министерстве энергетики, где осуществляла реализацию политики по интеграции энергетических рынков с ЕС, декарбонизации энергетики и развития ВИЭ, корпоративного управления, энергетической безопасности.
5 сентября 2024 года назначена министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
17 июля 2025 года назначена на должность министра энергетики Украины.
