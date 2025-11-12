"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви