"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав Верховну Раду підтримати заяви про відставку міністрів юстиції та енергетики, наголосивши на необхідності юридичної відповіді на їхні звинувачення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви
Президент додав, що подальші дії мають відбуватися виключно в юридичній площині, і уточнив, що буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів.
Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми
Він додав, що він підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".
Нагадаємо
Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.
Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики.