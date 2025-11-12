$42.010.06
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6904 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10575 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15337 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33881 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59047 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79260 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122408 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56034 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84212 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5302 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23414 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18089 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43498 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122408 просмотра
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13378 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44405 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46274 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30379 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44752 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского

Киев • УНН

 • 6936 просмотра

Президент Зеленский призвал Верховную Раду поддержать заявления об отставке министров юстиции и энергетики, подчеркнув необходимость юридического ответа на их обвинения.

"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за утраты доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я попросил Премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления 

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что дальнейшие действия должны происходить исключительно в юридической плоскости, и уточнил, что будет решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров. 

Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то есть схемы

– сказал Зеленский.

Он добавил, что он подпишет указ о применении санкций против двух лиц, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому".

Напомним

Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики. 

Степан Гафтко

