"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за утраты доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я попросил Премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления