"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал Верховную Раду поддержать заявления об отставке министров юстиции и энергетики, подчеркнув необходимость юридического ответа на их обвинения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях из-за утраты доверия и имеющихся обвинений, и призвал Верховную Раду поддержать их отставки. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое. Я попросил Премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления
Президент добавил, что дальнейшие действия должны происходить исключительно в юридической плоскости, и уточнил, что будет решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров.
Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то есть схемы
Он добавил, что он подпишет указ о применении санкций против двух лиц, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому".
Напомним
Ранее в Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Это произошло на фоне того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. Ранее он занимал должность министра энергетики.