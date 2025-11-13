Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про надходження подань щодо звільнення Світлани Гринчук та Германа Галущенка. Парламент розгляне ці питання найближчим часом, а фракція "Слуга народу" підтримує відставки, ініційовані Президентом Зеленським.
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Слідство встановило, що "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.
У Києві 10 листопада тимчасово зупинив роботу фунікулер через стабілізаційне відключення електроенергії. Після відновлення подачі напруги його роботу обіцяють відновити у штатному режимі.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що уряд працює над мінімізацією графіків відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні атаки рф, що можуть змінити базовий сценарій зменшення графіків.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила нові деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці України. Злочинна організація систематично отримувала 10-15% відкатів від контрагентів "Енергоатому" за уникнення блокування платежів.
росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України, що призвело до знеструмлень у 8 регіонах. Особливо складна ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації.
Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S. A. підписали меморандум про регулярні поставки американського зрідженого природного газу в Україну до 2050 року. Поставки здійснюватимуться через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.
Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США. Це сприятиме диверсифікації маршрутів постачання та зміцненню енергетичної безпеки Європи.
Внаслідок російської атаки 6 листопада на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували 2595 гірників. Рятувальники оперативно вивели всіх людей на поверхню; загиблих та постраждалих немає.
Міністерство енергетики України повідомило про зміну механізму державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії. Замість щомісячної компенсації відсотків, населення отримає одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу.
Російські війська атакували вугільні підприємства на Донеччині п'ятьма авіаударами, пошкодивши котельню, адміністративні та складські будівлі. Загиблих та постраждалих немає, підприємства не функціонують.
В усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.
Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що місцеві органи влади прийматимуть рішення про початок опалювального сезону. Це відбудеться найближчими днями через очікуване зниження температури.
Запорізька АЕС, яка перебувала в блекауті місяць, знову підключена до української енергосистеми. Це був найдовший, десятий блекаут станції.
Вночі 22 жовтня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволять безпекові умови.
Українська влада планує знайти $2 мільярди для закупівлі газу в складній ситуації, вже визначено джерела фінансування та постачальники. Президент Зеленський запевнив, що газове питання буде вирішено.
Відновлювальні роботи в Павлограді завершені, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах. Енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку рф понад 450 дронами та 30 ракетами, яка спричинила знеструмлення в 9 областях та Києві. Внаслідок атаки загинула дитина та постраждали понад 20 осіб.
росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають заходів для мінімізації наслідків та розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекових умов.
У Міненерго повідомили про затвердження урядом Плану заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Він визначає ключові завдання для забезпечення теплом та світлом в умовах посилених обстрілів.
Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору. Серед пріоритетів — захист, додаткові системи ППО та РЕБ, а також нарощування виробництва енергетичного устаткування.
Міністр енергетики України Світлана Грінчук заявила про плани збільшити імпорт природного газу на 30% після російських авіаударів по газовій інфраструктурі. Обговорюється також збільшення імпорту СПГ.
Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо посилення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила пріоритетні потреби та додаткові механізми допомоги з представниками країн G7+.
Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС повністю відновлено після ворожого обстрілу інфраструктури в Славутичі 1 жовтня. Рівень радіації в нормі, загроз для населення немає.
Велика Британія додає 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, доводячи загальний внесок до 150,6 млн євро. Ці кошти зміцнять енергетичну стійкість України, включаючи ремонт мереж та захист активів.
В Україні стартує четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
У першому півріччі до мережі підключили 84 МВт з вітроелектростанцій. Це значно більше, ніж 44,6 МВт за весь 2024 рік, що зміцнює енергетичну безпеку країни.