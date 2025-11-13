$42.010.06
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
07:00 • 5280 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
03:46 • 12369 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
13 листопада, 00:30 • 11962 перегляди
США заохочуватимуть росію до дипломатії та взаємодії з Україною для міцного миру - Рубіо
12 листопада, 23:58 • 11161 перегляди
G7 посилює економічний тиск на росію та розглядає використання заморожених активів рф - спільна заява глав МЗС
12 листопада, 15:53 • 50685 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 76402 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставку
12 листопада, 14:21 • 71443 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 72269 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 63620 перегляди
Інцидент на матчі "Олександрія" - "Полісся": що кажуть в поліції
Люди

Світлана Гринчук

Новини по темi
До Ради надійшли подання на звільнення міністрів енергетики та юстиції - СтефанчукPhoto

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про надходження подань щодо звільнення Світлани Гринчук та Германа Галущенка. Парламент розгляне ці питання найближчим часом, а фракція "Слуга народу" підтримує відставки, ініційовані Президентом Зеленським.

Політика • 12 листопада, 17:08 • 2970 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Політика • 12 листопада, 15:00 • 76411 перегляди
Впливав на посадовців і визначав розмір готівки: НАБУ і САП встановили "Карлсона", який контролював корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі"

Слідство встановило, що "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.

Суспільство • 11 листопада, 11:34 • 2756 перегляди
У столиці тимчасово не працює фунікулер: причина - стабілізаційні відключення електроенергії

У Києві 10 листопада тимчасово зупинив роботу фунікулер через стабілізаційне відключення електроенергії. Після відновлення подачі напруги його роботу обіцяють відновити у штатному режимі.

Київ • 10 листопада, 17:56 • 15056 перегляди
Графіки вже стали менші, відбувається робота над їх мінімізацією - Міненерго

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що уряд працює над мінімізацією графіків відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні атаки рф, що можуть змінити базовий сценарій зменшення графіків.

Війна в Україні • 10 листопада, 17:28 • 25410 перегляди
Масштабна корупційна схема в енергетиці: САП оприлюднила нові деталі розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила нові деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці України. Злочинна організація систематично отримувала 10-15% відкатів від контрагентів "Енергоатому" за уникнення блокування платежів.

Суспільство • 10 листопада, 10:55 • 60232 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України, що призвело до знеструмлень у 8 регіонах. Особливо складна ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Суспільство • 8 листопада, 08:59 • 75897 перегляди
росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації.

Війна в Україні • 8 листопада, 00:20 • 5994 перегляди
Нафтогаз підписав меморандум з грецькою компанією про поставки зрідженого природного газу до УкраїниPhoto

Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S. A. підписали меморандум про регулярні поставки американського зрідженого природного газу в Україну до 2050 року. Поставки здійснюватимуться через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

Економіка • 7 листопада, 19:59 • 4649 перегляди
Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого газу із США

Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США. Це сприятиме диверсифікації маршрутів постачання та зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Економіка • 7 листопада, 14:29 • 2544 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго

Внаслідок російської атаки 6 листопада на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували 2595 гірників. Рятувальники оперативно вивели всіх людей на поверхню; загиблих та постраждалих немає.

Суспільство • 6 листопада, 12:47 • 66422 перегляди
Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про зміну механізму державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії. Замість щомісячної компенсації відсотків, населення отримає одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу.

Економіка • 5 листопада, 22:19 • 10468 перегляди
росія завдала п'ять авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині - Міненерго

Російські війська атакували вугільні підприємства на Донеччині п'ятьма авіаударами, пошкодивши котельню, адміністративні та складські будівлі. Загиблих та постраждалих немає, підприємства не функціонують.

Війна в Україні • 5 листопада, 13:15 • 3015 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго

В усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Суспільство • 30 жовтня, 06:35 • 28924 перегляди
Масована ракетно-дронова атака спричинила аварійні відключення електроенергії в Україні

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

Суспільство • 30 жовтня, 05:37 • 4866 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що місцеві органи влади прийматимуть рішення про початок опалювального сезону. Це відбудеться найближчими днями через очікуване зниження температури.

Суспільство • 25 жовтня, 11:59 • 80991 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр

Запорізька АЕС, яка перебувала в блекауті місяць, знову підключена до української енергосистеми. Це був найдовший, десятий блекаут станції.

Економіка • 23 жовтня, 07:22 • 17195 перегляди
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України - Міненерго

Вночі 22 жовтня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволять безпекові умови.

Війна в Україні • 22 жовтня, 04:26 • 3447 перегляди
Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента

Українська влада планує знайти $2 мільярди для закупівлі газу в складній ситуації, вже визначено джерела фінансування та постачальники. Президент Зеленський запевнив, що газове питання буде вирішено.

Економіка • 20 жовтня, 10:03 • 3271 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго

Відновлювальні роботи в Павлограді завершені, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах. Енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві.

Суспільство • 10 жовтня, 09:38 • 24913 перегляди
Зеленський про нічну атаку рф: понад 450 дронів та 30 ракет, знеструмлення у 9 областях і Києві, понад 20 постраждалих і загибла дитинаPhoto

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку рф понад 450 дронами та 30 ракетами, яка спричинила знеструмлення в 9 областях та Києві. Внаслідок атаки загинула дитина та постраждали понад 20 осіб.

Війна в Україні • 10 жовтня, 06:30 • 6168 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго

росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають заходів для мінімізації наслідків та розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекових умов.

Війна в Україні • 10 жовтня, 00:08 • 26449 перегляди
План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає

У Міненерго повідомили про затвердження урядом Плану заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Він визначає ключові завдання для забезпечення теплом та світлом в умовах посилених обстрілів.

Економіка • 9 жовтня, 09:00 • 2654 перегляди
Україна передала країнам G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору. Серед пріоритетів — захист, додаткові системи ППО та РЕБ, а також нарощування виробництва енергетичного устаткування.

Економіка • 7 жовтня, 16:50 • 3473 перегляди
Україна хоче збільшити імпорт газу на 30% після російських атак - міністр

Міністр енергетики України Світлана Грінчук заявила про плани збільшити імпорт природного газу на 30% після російських авіаударів по газовій інфраструктурі. Обговорюється також збільшення імпорту СПГ.

Економіка • 7 жовтня, 11:03 • 2378 перегляди
Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою - МіненергоPhoto

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо посилення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила пріоритетні потреби та додаткові механізми допомоги з представниками країн G7+.

Економіка • 6 жовтня, 23:02 • 3773 перегляди
На всіх об’єктах Чорнобильської АЕС відновили електропостачання: загрози витоку радіації немає - Міненерго

Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС повністю відновлено після ворожого обстрілу інфраструктури в Славутичі 1 жовтня. Рівень радіації в нормі, загроз для населення немає.

Суспільство • 1 жовтня, 20:47 • 5127 перегляди
Британія збільшує внесок до Фонду підтримки енергетики України до 150,6 млн євро: куди підуть кошти

Велика Британія додає 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, доводячи загальний внесок до 150,6 млн євро. Ці кошти зміцнять енергетичну стійкість України, включаючи ремонт мереж та захист активів.

Економіка • 26 вересня, 13:48 • 3133 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики

В Україні стартує четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Суспільство • 24 вересня, 11:04 • 89647 перегляди
Вітроенергетика України зростає: за пів року підключили майже вдвічі більше МВт, ніж за весь 2024 рік

У першому півріччі до мережі підключили 84 МВт з вітроелектростанцій. Це значно більше, ніж 44,6 МВт за весь 2024 рік, що зміцнює енергетичну безпеку країни.

Економіка • 24 вересня, 00:51 • 4355 перегляди