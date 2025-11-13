Світлана Гринчук

Впливав на посадовців і визначав розмір готівки: НАБУ і САП встановили "Карлсона", який контролював корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі"

Слідство встановило, що "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.