Зеленський про нічну атаку рф: понад 450 дронів та 30 ракет, знеструмлення у 9 областях і Києві, понад 20 постраждалих і загибла дитина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "цинічну і прораховану" масовану нічну атаку рф на Україну понад 450 дронами та понад 30 ракетами, яка була націлена на енергетику, викликала знеструмлення у щонайменше 9 областях і Києві, залишила понад 20 постраждалих і забрала життя дитини, пише УНН.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким

У Києві, за даними Президента бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. "Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина", - вказав Зеленський.

Усі необхідні служби, з його слів, працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники. "Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики – Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях", - зазначив Глава держави.

Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає