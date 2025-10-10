Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "циничную и просчитанную" массированную ночную атаку рф на Украину более чем 450 дронами и более чем 30 ракетами, которая была нацелена на энергетику, вызвала обесточивание как минимум в 9 областях и Киеве, оставила более 20 пострадавших и унесла жизнь ребенка, пишет УНН.

На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким