Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенок
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку рф более 450 дронами и 30 ракетами, которая вызвала обесточивание в 9 областях и Киеве. В результате атаки погиб ребенок и пострадали более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "циничную и просчитанную" массированную ночную атаку рф на Украину более чем 450 дронами и более чем 30 ракетами, которая была нацелена на энергетику, вызвала обесточивание как минимум в 9 областях и Киеве, оставила более 20 пострадавших и унесла жизнь ребенка, пишет УНН.
На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким
В Киеве, по данным Президента, бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. "Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина", - указал Зеленский.
Все необходимые службы, по его словам, работают над восстановлением. Где нужно, действуют спасатели. "Получаю регулярные доклады от министра развития громад Алексея Кулебы, Минэнергетики – Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Нужна максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях", - отметил Глава государства.
Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, "семерки" – в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати", всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности. Спасибо всем, кто помогает
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго10.10.25, 03:08 • 18082 просмотра