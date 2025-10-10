россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Киев • УНН
россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики принимают меры для минимизации последствий и начнут восстановительные работы после улучшения условий безопасности.
Под массированной атакой армии рф в ночь на 10 октября оказалась энергетическая инфраструктура, заявила министр энергетики Светлана Гринчук, передает УНН.
В эти минуты россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре
По ее словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", – подчеркнула Гринчук.
Она призвала всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавила Гринчук.
Дополнение
Также мэр Киева Виталий Кличко указал, что россияне бьют по критической инфраструктуре столицы.
"Враг бьет по критической инфраструктуре города", - написал он в соцсетях.
