19:48 • 5530 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 20146 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 27266 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 46965 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 46579 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26484 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22134 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 39459 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17501 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16134 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и готовности служб к реагированию.

В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко

Поздно вечером 9 октября Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины. В результате вражеского обстрела в столице возникли перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

В четверг, 9 октября в 23:44 мэр Киева предупредил в своем Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны по вражеским БПЛА.

Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением

- написал он позже.

По словам мэра столицы, все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что у Украины есть план "А" и план "Б" на случай атак на газовую инфраструктуру и масштабных блэкаутов. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО и увеличения количества "перехватчиков" для защиты энергосистемы.

Зеленский раскрыл причины российских атак на энергетику Сумщины и Черниговщины09.10.25, 11:26 • 2566 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Киев