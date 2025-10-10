В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко
Киев • УНН
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и готовности служб к реагированию.
Поздно вечером 9 октября Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины. В результате вражеского обстрела в столице возникли перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
В четверг, 9 октября в 23:44 мэр Киева предупредил в своем Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны по вражеским БПЛА.
Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением
По словам мэра столицы, все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию.
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что у Украины есть план "А" и план "Б" на случай атак на газовую инфраструктуру и масштабных блэкаутов. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО и увеличения количества "перехватчиков" для защиты энергосистемы.
