Зеленский раскрыл причины российских атак на энергетику Сумщины и Черниговщины
Киев • УНН
Президент Зеленский пояснил, что Сумщина и Черниговщина были одними из направлений наступления врага с начала вторжения. россияне стремятся создать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике и железной дороге, а также оставить Украину без топлива.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему северные регионы, а именно - Сумская и Черниговская области - оказались в эпицентре российских атак по энергетике. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Как отметил глава государства, Сумщина и Черниговщина одними из направлений наступления врага с начала полномасштабного российского вторжения.
Когда речь шла о российской летне-осенней кампании, мы говорили, что с севера они могут думать о Чернигове, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье
Он добавил, что сейчас главной целью россиян является Покровское направление.
Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. российская задача - делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге
Также Зеленский прокомментировал недавние удары по Полтаве. Он назвал это намерением россиян оставить Украину без топлива.
Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива
Напомним
Владимир Зеленский сообщал, что после украинских ударов Россия имеет дефицит бензина на уровне около 20% от потребности.