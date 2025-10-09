Зеленский раскрыл причины российских атак на энергетику Сумщины и Черниговщины

$41.400.09
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине
9 октября, 00:06
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса
9 октября, 01:52
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодня
03:56
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны
04:10
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств
07:24
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
09:40
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
8 октября, 12:14
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
8 октября, 16:22
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
8 октября, 07:42
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
6 октября, 18:42
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
4 октября, 11:30
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Зеленский раскрыл причины российских атак на энергетику Сумщины и Черниговщины

Киев • УНН

 476 просмотра

Президент Зеленский пояснил, что Сумщина и Черниговщина были одними из направлений наступления врага с начала вторжения. россияне стремятся создать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике и железной дороге, а также оставить Украину без топлива.

Зеленский раскрыл причины российских атак на энергетику Сумщины и Черниговщины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему северные регионы, а именно - Сумская и Черниговская области - оказались в эпицентре российских атак по энергетике. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, Сумщина и Черниговщина одними из направлений наступления врага с начала полномасштабного российского вторжения.

Когда речь шла о российской летне-осенней кампании, мы говорили, что с севера они могут думать о Чернигове, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье

- сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас главной целью россиян является Покровское направление.

Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. российская задача - делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге

- подчеркнул Президент.

Также Зеленский прокомментировал недавние удары по Полтаве. Он назвал это намерением россиян оставить Украину без топлива.

Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива

- резюмировал он.

Напомним

Владимир Зеленский сообщал, что после украинских ударов Россия имеет дефицит бензина на уровне около 20% от потребности.

Евгений Устименко

Электроэнергия
Сумская область
Черниговская область
Владимир Зеленский
Украина
Полтава
Запорожье