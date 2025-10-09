Зеленський розкрив причини російських атак на енергетику Сумщини та Чернігівщини
Київ • УНН
Президент Зеленський пояснив, що Сумщина та Чернігівщина були одними з напрямків наступу ворога з початку вторгнення. росіяни прагнуть створити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці та залізниці, а також залишити Україну без палива.
Президент України Володимир Зеленський розповів, чому північні регіони, а саме - Сумська і Чернігівська області - опинились в епіцентрі російських атак по енергетиці. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.
Деталі
Як зазначив глава держави, Сумщина і Чернігівщина одними із напрямків наступу ворога з початку повномасштабного російського вторгнення.
Коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі
Він додав, що наразі головною ціллю росіян наразі є Покровський напрямок.
Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. російська задача - робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці
Також Зеленський прокоментував нещодавні удари по Полтаві. Він назвав це наміром росіян залишити Україну без палива.
Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомляв, що після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби.