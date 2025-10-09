$41.400.09
Зеленський розкрив причини російських атак на енергетику Сумщини та Чернігівщини
Зеленський розкрив причини російських атак на енергетику Сумщини та Чернігівщини

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Президент Зеленський пояснив, що Сумщина та Чернігівщина були одними з напрямків наступу ворога з початку вторгнення. росіяни прагнуть створити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці та залізниці, а також залишити Україну без палива.

Зеленський розкрив причини російських атак на енергетику Сумщини та Чернігівщини

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому північні регіони, а саме - Сумська і Чернігівська області - опинились в епіцентрі російських атак по енергетиці. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, Сумщина і Чернігівщина одними із напрямків наступу ворога з початку повномасштабного російського вторгнення.

Коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі

- сказав Зеленський.

Він додав, що наразі головною ціллю росіян наразі є Покровський напрямок.

Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. російська задача - робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці

- підкреслив Президент.

Також Зеленський прокоментував нещодавні удари по Полтаві. Він назвав це наміром росіян залишити Україну без палива.

Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива

- резюмував він.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомляв, що після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби.

Євген Устименко

