Зеленський: за нашими даними, дефіцит бензину в росії - до 20 % від потреби

Після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби, зараз у рф діє заборона на експорт бензину та дизеля. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Глава держави наголосив, що удари України вглиб росії є відповіддю на щоденні атаки рф на українську критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. Президент переконаний, що змусити росію зупинитися може санкційний тиск і її неспроможність продовжувати фінансування війни.

Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це справді, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20 відсотків від потреби. Різні оцінки є: від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 відсотків на сьогодні

Президент також зауважив, що росія почала імпортувати бензин із білорусі та Китаю. Зокрема, росіяни збільшили імпорт із білорусі в шість разів і скасували ввізне мито. Крім того, у рф діє заборона на експорт бензину та дизеля.

Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення. Українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання