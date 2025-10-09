Зеленський: за нашими даними, дефіцит бензину в росії - до 20 % від потреби

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 918 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 6166 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7346 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 10020 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16970 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13138 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14086 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16245 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26211 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48338 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
96%
746мм
Популярнi новини
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 16304 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 27890 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto03:56 • 3762 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 11322 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 8874 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 900 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 6136 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 16961 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 56783 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 62345 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 24275 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 41733 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 55808 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 57479 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 108501 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Зеленський: за нашими даними, дефіцит бензину в росії - до 20 % від потреби

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після українських ударів росія має дефіцит бензину до 20% від потреби, що призвело до заборони експорту бензину та дизеля. рф збільшила імпорт бензину з білорусі в шість разів та скасувала ввізне мито, а також імпортує паливо з Китаю.

Зеленський: за нашими даними, дефіцит бензину в росії - до 20 % від потреби

Після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби, зараз у рф діє заборона на експорт бензину та дизеля. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Глава держави наголосив, що удари України вглиб росії є відповіддю на щоденні атаки рф на українську критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. Президент переконаний, що змусити росію зупинитися може санкційний тиск і її неспроможність продовжувати фінансування війни.

Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це справді, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20 відсотків від потреби. Різні оцінки є: від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 відсотків на сьогодні

- сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що росія почала імпортувати бензин із білорусі та Китаю. Зокрема, росіяни збільшили імпорт із білорусі в шість разів і скасували ввізне мито. Крім того, у рф діє заборона на експорт бензину та дизеля.

Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення. Українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання

- наголосив Зеленський.

"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині09.10.25, 11:16 • 1234 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Білорусь
Китай
Володимир Зеленський
Україна