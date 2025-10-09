$41.400.09
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4808 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8100 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15360 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12466 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13730 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16036 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Зеленский: по нашим данным, дефицит бензина в россии – до 20% от потребности

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после украинских ударов россия испытывает дефицит бензина до 20% от потребности, что привело к запрету экспорта бензина и дизеля. рф увеличила импорт бензина из беларуси в шесть раз и отменила ввозную пошлину, а также импортирует топливо из Китая.

Зеленский: по нашим данным, дефицит бензина в россии – до 20% от потребности

После украинских ударов россия испытывает дефицит бензина на уровне около 20% от потребности, сейчас в рф действует запрет на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Глава государства подчеркнул, что удары Украины вглубь россии являются ответом на ежедневные атаки рф на украинскую критическую инфраструктуру и гражданские объекты. Президент убежден, что заставить Россию остановиться может санкционное давление и ее неспособность продолжать финансирование войны.

Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага – до 20 процентов от потребности. Разные оценки есть: от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20 процентов на сегодня

- сказал Зеленский.

Президент также отметил, что россия начала импортировать бензин из беларуси и Китая. В частности, россияне увеличили импорт из беларуси в шесть раз и отменили ввозную пошлину. Кроме того, в рф действует запрет на экспорт бензина и дизеля.

Враг должен чувствовать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население. Украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача

- подчеркнул Зеленский.

Ольга Розгон

