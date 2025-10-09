Зеленский: по нашим данным, дефицит бензина в россии – до 20% от потребности
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после украинских ударов россия испытывает дефицит бензина до 20% от потребности, что привело к запрету экспорта бензина и дизеля. рф увеличила импорт бензина из беларуси в шесть раз и отменила ввозную пошлину, а также импортирует топливо из Китая.
После украинских ударов россия испытывает дефицит бензина на уровне около 20% от потребности, сейчас в рф действует запрет на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Глава государства подчеркнул, что удары Украины вглубь россии являются ответом на ежедневные атаки рф на украинскую критическую инфраструктуру и гражданские объекты. Президент убежден, что заставить Россию остановиться может санкционное давление и ее неспособность продолжать финансирование войны.
Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага – до 20 процентов от потребности. Разные оценки есть: от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20 процентов на сегодня
Президент также отметил, что россия начала импортировать бензин из беларуси и Китая. В частности, россияне увеличили импорт из беларуси в шесть раз и отменили ввозную пошлину. Кроме того, в рф действует запрет на экспорт бензина и дизеля.
Враг должен чувствовать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население. Украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача
